Семья из четырёх человек погибла при крушении самолёта в США

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Семья из четырёх человек погибла при крушении легкомоторного самолёта Cirrus SR22 в США. На борту рухнувшего судна находились двое взрослых и два ребёнка.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Самолёт разбился примерно в 270 километрах к западу от Денвера, штат Колорадо. Он направлялся из города Форт-Коллинс на западе штата в Моав (штат Юта).

В настоящее время уполномоченные ведомства проводят расследование инцидента.

Личности погибших не разглашаются. Причины произошедшего пока не известны.