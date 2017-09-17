 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Семья из четырёх человек погибла при крушении самолёта в США

    Причины произошедшего пока не известны

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Семья из четырёх человек погибла при крушении легкомоторного самолёта Cirrus SR22 в США. На борту рухнувшего судна находились двое взрослых и два ребёнка.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Самолёт разбился примерно в 270 километрах к западу от Денвера, штат Колорадо. Он направлялся из города Форт-Коллинс на западе штата в Моав (штат Юта).

    В настоящее время уполномоченные ведомства проводят расследование инцидента.

    Личности погибших не разглашаются. Причины произошедшего пока не известны.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi