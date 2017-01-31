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    Семья из четырех человек погибла при пожаре в России

    Причины ЧП выясняются

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Следственные органы Иркутской области России начали проверку в связи с гибелью семьи из четырех человек при пожаре в Иркутской области. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

    "В ходе тушения пожарные обнаружили в доме четверых погибших: 45-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и их двоих детей - 17-летнюю девушку и 7-летнего мальчика", - сказали в пресс-службе.

    Причины ЧП выясняются. 

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