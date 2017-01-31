Семья из четырех человек погибла при пожаре в России

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Следственные органы Иркутской области России начали проверку в связи с гибелью семьи из четырех человек при пожаре в Иркутской области. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"В ходе тушения пожарные обнаружили в доме четверых погибших: 45-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и их двоих детей - 17-летнюю девушку и 7-летнего мальчика", - сказали в пресс-службе.

Причины ЧП выясняются.