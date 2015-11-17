Несколько штатов США отказались принимать сирийских беженцев

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Семь американских штатов отказались принимать сирийских беженцев. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, губернаторы Техаса, Арканзаса, Индианы, Луизианы, Миссисипи, Алабамы и Мичиган отказываются придерживаться миграционной политики, которую проводит президент Соединенных штатов Барак Обама.

Губернаторы заявили, что они отказываются размещать в своих штатах сирийских беженцев так как считают, что слишком опасно пускать к себе людей из истерзанной войной страны после терактов в Париже.

"Губернаторы-республиканц ы Грег Эбботт (штат Техас), Аса Хатчинсон (Арканзас), Майк Пенс (Индиана), Бобби Джиндал (Луизиана) и Фил Брайант (Миссисипи) заявили, что их штаты больше не будут поддерживать намерения администрации президента Обамы по приему 10 тыс. сирийских беженцев в ближайшие годы", – говорится в сообщении.

Сообщается, что российская сторона официально объявило произошедшее террористическим актом.

Губернаторы в письме к главе Белого дома подчеркнули, что нет гарантий в том, что сирийские беженцы не совершат террористические акты и в США.