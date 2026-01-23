Семь шахтеров погибли при вооруженном нападении в Нигерии
Семь человек были застрелены в среду ночью на горнодобывающем предприятии в центральном штате Плато в Нигерии.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом в пятницу сообщила местная Ассоциация молодых строителей Берома.
Согласно информации, жертвам от 15 до 28 лет, все они были убиты поздно вечером в среду в рамках серии скоординированных нападений на общины Берома.
"На месте происшествия военнослужащие обнаружили семь тел и стреляные гильзы. Жертвами стали шахтеры, которые работали здесь, несмотря на запрет ночной добычи полезных ископаемых",- заявил представитель местных властей.
Плато - один из нескольких этнически и религиозно разнообразных штатов, входящих в так называемый Средний пояс Нигерии, где в последние годы межобщинные конфликты унесли сотни жизней.