Семь шахтеров погибли при вооруженном нападении в Нигерии

Семь человек были застрелены в среду ночью на горнодобывающем предприятии в центральном штате Плато в Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом в пятницу сообщила местная Ассоциация молодых строителей Берома.

Согласно информации, жертвам от 15 до 28 лет, все они были убиты поздно вечером в среду в рамках серии скоординированных нападений на общины Берома.

"На месте происшествия военнослужащие обнаружили семь тел и стреляные гильзы. Жертвами стали шахтеры, которые работали здесь, несмотря на запрет ночной добычи полезных ископаемых",- заявил представитель местных властей.

Плато - один из нескольких этнически и религиозно разнообразных штатов, входящих в так называемый Средний пояс Нигерии, где в последние годы межобщинные конфликты унесли сотни жизней.