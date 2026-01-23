Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Семь шахтеров погибли при вооруженном нападении в Нигерии

    Другие страны
    • 23 января, 2026
    • 13:44
    Семь шахтеров погибли при вооруженном нападении в Нигерии

    Семь человек были застрелены в среду ночью на горнодобывающем предприятии в центральном штате Плато в Нигерии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом в пятницу сообщила местная Ассоциация молодых строителей Берома.

    Согласно информации, жертвам от 15 до 28 лет, все они были убиты поздно вечером в среду в рамках серии скоординированных нападений на общины Берома.

    "На месте происшествия военнослужащие обнаружили семь тел и стреляные гильзы. Жертвами стали шахтеры, которые работали здесь, несмотря на запрет ночной добычи полезных ископаемых",- заявил представитель местных властей.

    Плато - один из нескольких этнически и религиозно разнообразных штатов, входящих в так называемый Средний пояс Нигерии, где в последние годы межобщинные конфликты унесли сотни жизней.

    Лента новостей