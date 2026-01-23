İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Nigeriyada silahlı hücum nəticəsində yeddi nəfər öldürülüb

    Digər ölkələr
    • 23 yanvar, 2026
    • 13:53
    Nigeriyada silahlı hücum nəticəsində yeddi nəfər öldürülüb

    Nigeriyanın Plato ştatında dağ-mədən müəssisəsində çərşənbə günü gecə yeddi nəfər güllələnib.

    "Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə cümə günü yerli Beroma Gənc İnşaatçılar Assosiasiyası məlumat yayıb.

    Məlumata görə, qurbanlar 15-28 yaş aralığında olub, onların hamısı çərşənbə günü gecə Beroma icmalarına koordinasiya edilmiş silsilə hücumlar zamanı qətlə yetirilib.

    "Hərbçilər hadisə yerində yeddi meyit və giliz aşkar ediblər. Qurbanlar gecə faydalı qazıntıların hasilatının qadağan edilməsinə baxmayaraq, burada işləyən mədənçilərdir", - yerli hakimiyyət orqanının nümayəndəsi bildirib.

    Nigeriya silahlı basqın
    Семь шахтеров погибли при вооруженном нападении в Нигерии

