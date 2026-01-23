Nigeriyada silahlı hücum nəticəsində yeddi nəfər öldürülüb
Digər ölkələr
- 23 yanvar, 2026
- 13:53
Nigeriyanın Plato ştatında dağ-mədən müəssisəsində çərşənbə günü gecə yeddi nəfər güllələnib.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə cümə günü yerli Beroma Gənc İnşaatçılar Assosiasiyası məlumat yayıb.
Məlumata görə, qurbanlar 15-28 yaş aralığında olub, onların hamısı çərşənbə günü gecə Beroma icmalarına koordinasiya edilmiş silsilə hücumlar zamanı qətlə yetirilib.
"Hərbçilər hadisə yerində yeddi meyit və giliz aşkar ediblər. Qurbanlar gecə faydalı qazıntıların hasilatının qadağan edilməsinə baxmayaraq, burada işləyən mədənçilərdir", - yerli hakimiyyət orqanının nümayəndəsi bildirib.
Son xəbərlər
14:32
Azərbaycanda ötən il 31 min 852 cinayət qeydə alınıbHadisə
14:31
Ötən il Azərbaycanda 214 kriminal qrup zərərsizləşdirilibDigər
14:30
Daxili İşlər Nazirliyində 2025-ci ilin yekunları müzakirə edilibDaxili siyasət
14:30
Sahibə Qafarova: Azərbaycan-İspaniya əlaqələrinin genişlənməsi üçün diaqloqlar davam edirXarici siyasət
14:29
Fransina Armenqol Sosias: İspaniya Bakı və İrəvan arasında sülh sazişinin imzalanacağına ümid edirXarici siyasət
14:23
İspaniya parlamentinin sədri: Azərbaycanla əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindəyikXarici siyasət
14:21
Peskov: ABŞ-nin blokladığı Rusiya aktivlərinin həcmi 5 milyard dollardan bir qədər azdırRegion
14:20
Foto
Rəsmi Bakı: Azərbaycan İranda sabitliyə önəm verirXarici siyasət
14:16