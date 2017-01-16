Семь человек погибли в Японии в результате сильных снегопадов

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Семь человек погибли в различных районах Японии в результате инцидентов, вызванных самыми сильными за нынешнюю зиму снегопадами, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Большинство погибших стали жертвами дорожных инцидентов - падений автомобилей в водоемы и пропасти из-за обледенения полотна и плохой видимости. Пожилой крестьянин был раздавлен обломками собственной теплицы, которая рухнула под тяжестью снега. Несколько человек погибли, сорвавшись с крыш, которые пытались очищать от снега и льда.

За 15 января, по данным местных властей, в отдельных районах на севере Японии, в частности в префектуре Аомори, выпало почти 250 см снега.