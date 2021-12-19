Сегодня в Чили состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Чили.
Как передает Report, на высший государственный пост претендуют Габриэль Борик из левой коалиции "Одобряю достоинство" и Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии.
Согласно результатам опроса компании Cadem, которые были опубликованы 3 декабря, за Борика готовы проголосовать 40% респондентов, за Каста - 35%. Остальные 25% ответили, что не собираются голосовать или пока не сделали выбор.
Напомним, что 21 ноября в Чили прошел первый тур президентских выборов, в котором участвовали семь кандидатов. За Каста проголосовали 27,91% избирателей, Борик получил 25,83% голосов.
Правящая правоцентристская коалиция "Чили, вперед!", кандидат которой занял на выборах четвертое место, заявила, что поддержит во втором туре Каста. Крупнейшие оппозиционные левые и центристские партии высказались в поддержку Борика.