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Сегодня в Чили состоится второй тур президентских выборов

Сегодня в Чили состоится второй тур президентских выборов Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Чили.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 02:14
Сегодня в Чили состоится второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Чили.

Как передает Report, на высший государственный пост претендуют Габриэль Борик из левой коалиции "Одобряю достоинство" и Хосе Антонио Каст из правой Республиканской партии.

Согласно результатам опроса компании Cadem, которые были опубликованы 3 декабря, за Борика готовы проголосовать 40% респондентов, за Каста - 35%. Остальные 25% ответили, что не собираются голосовать или пока не сделали выбор.

Напомним, что 21 ноября в Чили прошел первый тур президентских выборов, в котором участвовали семь кандидатов. За Каста проголосовали 27,91% избирателей, Борик получил 25,83% голосов.

Правящая правоцентристская коалиция "Чили, вперед!", кандидат которой занял на выборах четвертое место, заявила, что поддержит во втором туре Каста. Крупнейшие оппозиционные левые и центристские партии высказались в поддержку Борика.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Çilidə prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək

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