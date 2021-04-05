Сегодня состоится суд по делу премьер-министра Израиля Нетаньяху

Премьер-министр ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в понедельник в Окружной суд Иерусалима, где возобновляются слушания по трем делам, в рамках которых он обвиняется в злоупотреблениях и коррупции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, на сегодня запланировано выступление государственного обвинителя Лиат Бен-Ари, после чего суд начнет заслушивать свидетелей. Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.