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Сегодня состоится суд по делу премьер-министра Израиля Нетаньяху

Сегодня состоится суд по делу премьер-министра Израиля Нетаньяху Премьер-министр ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.
Другие страны
5 апреля 2021 г. 11:30
Сегодня состоится суд по делу премьер-министра Израиля Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в понедельник в Окружной суд Иерусалима, где возобновляются слушания по трем делам, в рамках которых он обвиняется в злоупотреблениях и коррупции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, на сегодня запланировано выступление государственного обвинителя Лиат Бен-Ари, после чего суд начнет заслушивать свидетелей. Нетаньяху ранее неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения.

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