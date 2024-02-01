Сделка в Сенате по безопасности на границе США находится на грани срыва

Соглашение по ужесточению мер безопасности на американо-мексиканской границе, от которого зависит помощь Киеву, находится на грани срыва в Сенате Конгресса США.

Соглашение по ужесточению мер безопасности на американо-мексиканской границе, от которого зависит помощь Киеву, находится на грани срыва в Сенате Конгресса США.

Как передает Report , об этом сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.

По их словам, после четырех месяцев консультаций законодатели могут отказаться от двухпартийной сделки по обеспечению безопасности на южной границе страны. Текст соответствующего законопроекта до сих пор не был опубликован.

Портал отмечает, что избирательная кампания и критика со стороны бывшего президента США Дональда Трампа "поставили сделку на грань срыва". Кроме того, спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) назвал договоренности по границе нежизнеспособными.

Американское правительство направило почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Целый ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. М.Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США.