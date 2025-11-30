SCMP: Более 90 домашних питомцев спасли в Гонконге на месте мощного пожара
Другие страны
- 30 ноября, 2025
- 07:57
Более 90 домашних питомцев были обнаружены в сгоревших зданиях жилого комплекса в Гонконге.
Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, поисково-спасательные команды спасли трех кошек и черепаху - спустя почти четверо суток после начала возгорания.
По данным издания, спасатели полностью проверили две потушенные первыми высотки, человеческих останков в них обнаружено не было, но были найдены эти домашние животные.
Кошки и черепаха были переданы зоозащитной организации Общество по предотвращению жестокого обращения с животными. О здоровье этих домашних питомцев пока ничего не сообщается, указывается лишь, что они живы.
