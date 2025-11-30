Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    SCMP: Более 90 домашних питомцев спасли в Гонконге на месте мощного пожара

    Другие страны
    • 30 ноября, 2025
    • 07:57
    SCMP: Более 90 домашних питомцев спасли в Гонконге на месте мощного пожара

    Более 90 домашних питомцев были обнаружены в сгоревших зданиях жилого комплекса в Гонконге.

    Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, поисково-спасательные команды спасли трех кошек и черепаху - спустя почти четверо суток после начала возгорания.

    По данным издания, спасатели полностью проверили две потушенные первыми высотки, человеческих останков в них обнаружено не было, но были найдены эти домашние животные.

    Кошки и черепаха были переданы зоозащитной организации Общество по предотвращению жестокого обращения с животными. О здоровье этих домашних питомцев пока ничего не сообщается, указывается лишь, что они живы.

    Гонконг Китай пожарные пожар
    Elvis

    Последние новости

    07:57

    SCMP: Более 90 домашних питомцев спасли в Гонконге на месте мощного пожара

    Другие страны
    07:25

    NBC: В Индиане более 40 машин попали в ДТП из-за снегопада

    Другие страны
    06:49

    В Кыргызстане началось голосование на досрочных парламентских выборах - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    06:18

    Во Флориде из-за приближения самолета к резиденции Трампа подняли истребитель

    Другие страны
    05:50

    В Мексике при нападении на бар погибли минимум шесть человек

    Другие страны
    05:27

    Россия атаковала Киевскую область дронами, один человек погиб, шестеро ранены

    Другие страны
    04:44

    WSJ: Трамп заявил Мадуро о возможных силовых мерах, если он не покинет пост

    Другие страны
    04:19

    Полиция ЮАР задержала четырех мужчин по подозрению в попытке воевать на стороне России

    Другие страны
    03:46

    Дональд Трамп: Американцы потратили почти 12 миллиардов долларов в черную пятницу

    Другие страны
    Лента новостей