SCMP: Более 90 домашних питомцев спасли в Гонконге на месте мощного пожара

Более 90 домашних питомцев были обнаружены в сгоревших зданиях жилого комплекса в Гонконге.

Как передает Report со ссылкой на газету South China Morning Post, поисково-спасательные команды спасли трех кошек и черепаху - спустя почти четверо суток после начала возгорания.

По данным издания, спасатели полностью проверили две потушенные первыми высотки, человеческих останков в них обнаружено не было, но были найдены эти домашние животные.

Кошки и черепаха были переданы зоозащитной организации Общество по предотвращению жестокого обращения с животными. О здоровье этих домашних питомцев пока ничего не сообщается, указывается лишь, что они живы.