Honkonqda güclü yanğın zamanı 90-dan çox ev heyvanı xilas edilib
Digər ölkələr
- 30 noyabr, 2025
- 08:28
Honkonqda yaşayış kompleksinin yanmış binalarında 90-dan çox ev heyvanı tapılıb.
"Report"un "South China Morning Post" qəzetinə istinadən məlumatına görə, axtarış-xilasetmə qrupları yanğın başladıqdan təxminən dörd gün sonra üç pişik və bir tısbağanı xilas ediblər.
Nəşrin məlumatına görə, xilasedicilər əvvəlcə söndürülmüş iki çoxmərtəbəli binanı tam yoxlayıblar; heç bir insan qalığı tapılmayıb, lakin ev heyvanları tapılıb.
Pişiklər və tısbağa Heyvanlarla Amansız Rəftarın Qarşısının Alınması Cəmiyyətinə təhvil verilib. Bu ev heyvanlarının sağlamlığı barədə hələ heç bir məlumat yoxdur, sadəcə onların sağ olduqları bildirilir.
