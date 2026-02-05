İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Mədəniyyət Nazirliyi: Bu il doqquz bölgə üzrə 8 min müəllim attestasiyaya cəlb olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    • 05 fevral, 2026
    • 11:29
    Bu il doqquz bölgə üzrə 8 min müəllim attestasiyaya cəlb olunacaq

    Bu il 9 bölgə üzrə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki təhsil müəssisələrində attestasiya prosesi aparılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu nazirliyin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin direktor müavini Yaşar Zeynalov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    Onun sözlərinə görə, ümumilikdə, il ərzində 8 min müəllimin attestasiyaya cəlb olunacağı planlaşdırılıb.

    Nazirlik rəsmisi builki attestasiya prosesinin fevralın 10-da başlanılacağını və prosesin iyul ayına qədər yekunlaşacağını bildirib:

    "Yalnız Naxçıvandakı təhsil müəssisələrinin təhsilverənləri üçün attestasiya ilin sonunda keçiriləcək".

    Минкультуры: В 2026 году к аттестации привлекут 8 тыс. учителей музыки из 9 регионов

