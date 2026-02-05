Mədəniyyət Nazirliyi: Bu il doqquz bölgə üzrə 8 min müəllim attestasiyaya cəlb olunacaq
Mədəniyyət siyasəti
- 05 fevral, 2026
- 11:29
Bu il 9 bölgə üzrə Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki təhsil müəssisələrində attestasiya prosesi aparılacaq.
"Report" xəbər verir ki, bunu nazirliyin Mədəniyyət üzrə Elmi-Metodiki və İxtisasartırma Mərkəzinin direktor müavini Yaşar Zeynalov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, ümumilikdə, il ərzində 8 min müəllimin attestasiyaya cəlb olunacağı planlaşdırılıb.
Nazirlik rəsmisi builki attestasiya prosesinin fevralın 10-da başlanılacağını və prosesin iyul ayına qədər yekunlaşacağını bildirib:
"Yalnız Naxçıvandakı təhsil müəssisələrinin təhsilverənləri üçün attestasiya ilin sonunda keçiriləcək".
