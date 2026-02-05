Минкультуры: В 2026 году к аттестации привлекут 8 тыс. учителей музыки из 9 регионов
Kультурная политика
- 05 февраля, 2026
- 12:33
В 2026 году процесс аттестации будет проведен в подведомственных Министерству культуры Азербайджана учебных заведениях в девяти регионах страны.
Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель директора Научно-методического и центра повышения квалификации в сфере культуры Яшар Зейналов.
По его словам, в течение года планируется привлечь к аттестации около 8 тыс. преподавателей.
Представитель министерства отметил, что аттестационный процесс начнется 10 февраля и продлится до июля.
"Только для преподавателей учебных заведений Нахчывана аттестация будет проведена в конце года", - добавил он.
Последние новости
13:05
В РФ пресекли вывоз в Великобританию фрагмента метеорита весом более 2,5 тоннВ регионе
13:05
Фарид Ахмедов: В регионах Азербайджана остро не хватает юристовВнутренняя политика
13:03
В Агджабеди 7-летний мальчик получил ножевые раненияПроисшествия
13:01
Левон Мнацаканян приговорен к пожизненному заключениюВнутренняя политика
12:59
В Ыгдыре задержан азербайджанец, заочно приговоренный к 43 годам в ТурцииПроисшествия
12:55
Араик Арутюнян приговорен к пожизненному заключениюВнутренняя политика
12:52
Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан вырос на 13%Туризм
12:50
В Хачмазе при столкновении поезда с автомобилем погиб водительПроисшествия
12:49
Фото