    Минкультуры: В 2026 году к аттестации привлекут 8 тыс. учителей музыки из 9 регионов

    Kультурная политика
    • 05 февраля, 2026
    • 12:33
    Минкультуры: В 2026 году к аттестации привлекут 8 тыс. учителей музыки из 9 регионов

    В 2026 году процесс аттестации будет проведен в подведомственных Министерству культуры Азербайджана учебных заведениях в девяти регионах страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель директора Научно-методического и центра повышения квалификации в сфере культуры Яшар Зейналов.

    По его словам, в течение года планируется привлечь к аттестации около 8 тыс. преподавателей.

    Представитель министерства отметил, что аттестационный процесс начнется 10 февраля и продлится до июля.

    "Только для преподавателей учебных заведений Нахчывана аттестация будет проведена в конце года", - добавил он.

    Mədəniyyət Nazirliyi: Bu il doqquz bölgə üzrə 8 min müəllim attestasiyaya cəlb olunacaq
    Лента новостей