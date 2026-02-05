Минкультуры: В 2026 году к аттестации привлекут 8 тыс. учителей музыки из 9 регионов

В 2026 году процесс аттестации будет проведен в подведомственных Министерству культуры Азербайджана учебных заведениях в девяти регионах страны.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель директора Научно-методического и центра повышения квалификации в сфере культуры Яшар Зейналов.

По его словам, в течение года планируется привлечь к аттестации около 8 тыс. преподавателей.

Представитель министерства отметил, что аттестационный процесс начнется 10 февраля и продлится до июля.

"Только для преподавателей учебных заведений Нахчывана аттестация будет проведена в конце года", - добавил он.