СБУ ударила по НПЗ в Оренбургской области РФ дальнобойными дронами

Ударные беспилотники ЦСО "А" Службы безопасности Украины ударили на расстоянии 1400 км по нефтеперерабатывающему заводу "Орскнефтеоргсинтез" в городе Орск (Оренбургская область РФ).

Как передает Report, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в СБУ.

Согласно информации, после прилетов над предприятием поднялись столбы густого черного дыма, на заводе была объявлена эвакуация. Местные власти Орска обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие.

Мощность завода составляет 6,6 млн тонн нефти в год, на нем работают четыре установки первичной переработки. "Орскнефтеоргсинтез" выпускает около 30 видов продукции, включая автобензин, дизельное топливо, масла, авиакеросин, битум и мазут.

В СБУ подчеркнули, что удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры РФ направлены на ослабление экономики РФ.

"Уменьшение нефтедолларовых поступлений напрямую влияет на способность России продолжать войну против Украины. Уже около 40% мощностей российских НПЗ простаивают, и мы будем работать над увеличением этой цифры,"- подчеркнули в СБУ.