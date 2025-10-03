Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endirib

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    • 03 oktyabr, 2025
    • 16:11
    Ukraynanın Təhlükəsizlik Xidmətinin "A" Mərkəzi Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələrinin pilotsuz uçuş aparatları (PUA) 1 400 km məsafədə Rusiyanın Orenburq vilayətinin Orsk şəhərində yerləşən "Orsknefteorgsintez" neft emalı zavoduna zərbə endiriblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətindəki bir mənbə "İnterfax-Ukrayna" agentliyinə məlumat verib.

    Məlumata görə, zavodda təxliyə elan olunub. Orskın yerli hökuməti sakinləri sakit qalmağa çağırıb.

    Ukraynanın Təhlükəsizlik Xidmətindən vurğulanıb ki, Rusiyanın neft-qaz infrastrukturuna zərbələr bu ölkənin iqtisadiyyatını zəiflətməyə yönəlib:

    "Artıq Rusiya neft emalı zavodlarının təxminən 40 %-i fəaliyyət göstərmir və biz bu göstəricinin artırılması üzərində çalışacağıq".

