Ukrayna Rusiyanın neft emalı zavoduna zərbə endirib
Digər ölkələr
- 03 oktyabr, 2025
- 16:11
Ukraynanın Təhlükəsizlik Xidmətinin "A" Mərkəzi Xüsusi Əməliyyatlar Qüvvələrinin pilotsuz uçuş aparatları (PUA) 1 400 km məsafədə Rusiyanın Orenburq vilayətinin Orsk şəhərində yerləşən "Orsknefteorgsintez" neft emalı zavoduna zərbə endiriblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətindəki bir mənbə "İnterfax-Ukrayna" agentliyinə məlumat verib.
Məlumata görə, zavodda təxliyə elan olunub. Orskın yerli hökuməti sakinləri sakit qalmağa çağırıb.
Ukraynanın Təhlükəsizlik Xidmətindən vurğulanıb ki, Rusiyanın neft-qaz infrastrukturuna zərbələr bu ölkənin iqtisadiyyatını zəiflətməyə yönəlib:
"Artıq Rusiya neft emalı zavodlarının təxminən 40 %-i fəaliyyət göstərmir və biz bu göstəricinin artırılması üzərində çalışacağıq".
