    СБУ квалифицировала взрыв в Николаеве как теракт

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 00:51
    СБУ квалифицировала взрыв в Николаеве как теракт

    Служба безопасности Украины расследует вчерашний взрыв в Николаеве как террористический акт.

    Как передает Report, об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

    "Взрыв в Николаеве на территории не работающей автозаправочной станции, расположенной вблизи административного здания управления патрульной полиции, в результате которого пострадали по меньшей мере семеро полицейских, произошел вследствие срабатывания самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

    По факту взрыва начато досудебное расследование как террористического акта по ч. 2 ст. 258 УК Украины, отметили в прокуратуре.

    "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - отметили в ведомстве.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в связи с происшествием в Николаеве не исключается версия о террористическом акте.

    СБУ прокуратура город Николаев взрыв теракт

