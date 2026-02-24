СБУ квалифицировала взрыв в Николаеве как теракт

Служба безопасности Украины расследует вчерашний взрыв в Николаеве как террористический акт.

Как передает Report, об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

"Взрыв в Николаеве на территории не работающей автозаправочной станции, расположенной вблизи административного здания управления патрульной полиции, в результате которого пострадали по меньшей мере семеро полицейских, произошел вследствие срабатывания самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

По факту взрыва начато досудебное расследование как террористического акта по ч. 2 ст. 258 УК Украины, отметили в прокуратуре.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - отметили в ведомстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в связи с происшествием в Николаеве не исключается версия о террористическом акте.