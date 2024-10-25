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Сбитый над Суданом Ил-76 не принадлежал компании из ОАЭ

Сбитый над Суданом Ил-76 не принадлежал компании из ОАЭ Сбитый над Суданом самолет Ил-76, на борту которого могли находиться граждане России, не был зарегистрирован в ОАЭ.
Другие страны
25 октября 2024 г. 00:51
Сбитый над Суданом Ил-76 не принадлежал компании из ОАЭ

Сбитый над Суданом самолет Ил-76, на борту которого могли находиться граждане России, не был зарегистрирован в ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель эмиратского правительства, комментируя сообщения о принадлежности сбитого самолета к эмиратской компании.

"Вопреки беспочвенным сообщениям прессы, важно четко заявить, что самолет, о котором идет речь, не зарегистрирован и не связан с Объединенными Арабскими Эмиратами", - сказал источник.

Он также подчеркнул, что ОАЭ не поставляют оружие и военную технику ни одной из сторон гражданского конфликта в Судане. По его словам, сообщения о причастности ОАЭ к поддержке суданских Сил быстрого реагирования свидетельствуют о том, что страна является объектом дезинформационной кампании армии Судана.

Напомним, что 21 октября Силы быстрого реагирования (СБР) Судана сбили грузовой самолет на западе страны, который, по данным Sudan War Monitor, мог принадлежать компании из ОАЭ.

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