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    СБ Пакистана ликвидировали пять боевиков и освободили 23 заложника

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 12:41
    СБ Пакистана ликвидировали пять боевиков и освободили 23 заложника

    Силы безопасности Пакистана ликвидировали пятерых боевиков в ходе ожесточенной перестрелки и освободили 23 заложника на юго-западе страны.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили в военном ведомстве.

    Согласно заявлению, боевики в субботу установили незаконный контрольно-пропускной пункт недалеко от Калата в провинции Белуджистан, останавливая автомобили, чтобы похищать людей с целью выкупа, вымогательства денег и присвоения имущества.

    По данным военных, ликвидированные были членами сепаратистской группировки "Фитна аль-Хиндустан".

    Силы безопасности Пакистана в результате спецоперации изъяли шесть грузовиков, три автобуса и два легковых автомобиля, а также оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. По словам военных, они прочесывают окрестности в поисках оставшихся боевиков.

    Силы безопасности Пакистан Ликвидация боевиков
    Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri "Fitnə əl-Hindustan"ın beş üzvünü öldürüb

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