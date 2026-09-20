СБ Пакистана ликвидировали пять боевиков и освободили 23 заложника

Силы безопасности Пакистана ликвидировали пятерых боевиков в ходе ожесточенной перестрелки и освободили 23 заложника на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщили в военном ведомстве.

Согласно заявлению, боевики в субботу установили незаконный контрольно-пропускной пункт недалеко от Калата в провинции Белуджистан, останавливая автомобили, чтобы похищать людей с целью выкупа, вымогательства денег и присвоения имущества.

По данным военных, ликвидированные были членами сепаратистской группировки "Фитна аль-Хиндустан".

Силы безопасности Пакистана в результате спецоперации изъяли шесть грузовиков, три автобуса и два легковых автомобиля, а также оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. По словам военных, они прочесывают окрестности в поисках оставшихся боевиков.