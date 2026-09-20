Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri "Fitnə əl-Hindustan"ın beş üzvünü öldürüb
- 20 sentyabr, 2026
- 14:32
Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin cənub-qərbində şiddətli atışma zamanı beş yaraqlını zərərsizləşdirib və 23 girovu azad edib.
"Report" "Associated Press"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə hərbi idarədən bildirilib.
Bəyanata əsasən, yaraqlılar şənbə günü Bəlucistan əyalətindəki Kalat yaxınlığında qanunsuz nəzarət-buraxılış məntəqəsi quraraq, pul tələb etmək və əmlakı mənimsəmək məqsədilə insanları qaçırmaq üçün avtomobilləri saxlayıblar.
Hərbçilərin məlumatına görə, öldürülənlər "Fitnə əl-Hindustan" separatçı qruplaşmasının üzvləri olublar.
Pakistanın təhlükəsizlik qüvvələri xüsusi əməliyyat nəticəsində altı yük maşını, üç avtobus və iki minik avtomobili, eləcə də silah, döyüş sursatı və partlayıcı maddələr müsadirə edib. Hərbçilərin sözlərinə görə, onlar qalan yaraqlıları tapmaq üçün ətraf əraziləri axtarışlar aparırlar.