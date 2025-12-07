Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    СБ Пакистана ликвидировали 12 террористов в Белуджистане

    • 07 декабря, 2025
    • 15:13
    СБ Пакистана ликвидировали 12 террористов в Белуджистане

    Пакистанская армия в ходе операции по обеспечению безопасности в юго-западной провинции Белуджистан ликвидировала 12 террористов.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Межведомственной службы по связям с общественностью (ISPR) в соцсети Х.

    "6 декабря 2025 года силы безопасности на основе разведданных провели антитеррористическую операцию в районе города Калат в провинции Белуджистан. Были успешно атакованы укрытия террористов, которые открыли ответный огонь. В результате операции были ликвидированы 12 боевиков, принадлежащих к одной из индийских группировок", - говорится в заявлении.

    По данным медиа-подразделения пакистанской армии, у террористов было изъято оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. "Они активно участвовали в многочисленных террористических действиях в этом районе", - отметили в ведомстве.

