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    СБ ООН принял резолюцию, запрещающую поставки оружия мятежникам в Йемене

    Документ поддержали 14 стран-членов Совбеза

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН принял сегодня резолюцию, предусматривающую расширение санкций в отношении шиитских мятежников в Йемене и запрет на поставки им оружия и военного оборудования, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Документ, вынесенный на голосование Иорданией, США и Соединенным Королевством, поддержали 14 стран-членов Совбеза.

    Россия воздержалась при голосовании по резолюции по Йемену в Совбезе ООН.

    Текст резолюции был подготовлен в координации со странами Персидского залива, начавшими в конце марта военную операцию против хуситов по просьбе смещенного президента страны Абд Раббо Мансура Хади. Документ, копия которого поступила в распоряжение ТАСС, основан на главе VII Устава ООН и предусматривает внесение в санкционные списки Совбеза лидера мятежников Абдель Малека аль-Хуси, а также Ахмеда Абдаллы Салеха - сына бывшего президента Йемена.

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