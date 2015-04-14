СБ ООН принял резолюцию, запрещающую поставки оружия мятежникам в Йемене

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН принял сегодня резолюцию, предусматривающую расширение санкций в отношении шиитских мятежников в Йемене и запрет на поставки им оружия и военного оборудования, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Документ, вынесенный на голосование Иорданией, США и Соединенным Королевством, поддержали 14 стран-членов Совбеза.

Россия воздержалась при голосовании по резолюции по Йемену в Совбезе ООН.

Текст резолюции был подготовлен в координации со странами Персидского залива, начавшими в конце марта военную операцию против хуситов по просьбе смещенного президента страны Абд Раббо Мансура Хади. Документ, копия которого поступила в распоряжение ТАСС, основан на главе VII Устава ООН и предусматривает внесение в санкционные списки Совбеза лидера мятежников Абдель Малека аль-Хуси, а также Ахмеда Абдаллы Салеха - сына бывшего президента Йемена.