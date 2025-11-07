Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    СБ ООН снял санкции с президента и главы МВД Сирии

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 00:24
    СБ ООН снял санкции с президента и главы МВД Сирии

    Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию, исключающую президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел в переходном правительстве арабской республики Анаса Хаттаба из санкционных списков всемирной организации.

    Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

    Документ был подготовлен Соединенными Штатами.

    За резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совбеза. Китай воздержался от голосования.

    BMT TŞ Əhməd Əl Şaraanı sanksiya siyahılarından çıxarıb

    Лента новостей