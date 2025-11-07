BMT TŞ Əhməd Əl Şaraanı sanksiya siyahılarından çıxarıb
07 noyabr, 2025
BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraanı və ölkənin keçid hökumətində daxili işlər naziri vəzifəsini icra edən Ənəs Xəttabı təşkilatın sanksiya siyahılarından çıxarılmasına dair qətnamə qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, sənəd ABŞ tərəfindən hazırlanıb.
Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən 14-ü qətnamənin lehinə səs verib. Çin isə bitərəf qalıb.
