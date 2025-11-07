İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    BMT TŞ Əhməd Əl Şaraanı sanksiya siyahılarından çıxarıb

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 00:28
    BMT TŞ Əhməd Əl Şaraanı sanksiya siyahılarından çıxarıb

    BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriya Ərəb Respublikasının keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraanı və ölkənin keçid hökumətində daxili işlər naziri vəzifəsini icra edən Ənəs Xəttabı təşkilatın sanksiya siyahılarından çıxarılmasına dair qətnamə qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, sənəd ABŞ tərəfindən hazırlanıb.

    Təhlükəsizlik Şurasının 15 üzvündən 14-ü qətnamənin lehinə səs verib. Çin isə bitərəf qalıb.

    Suriya BMT sanksiya
    СБ ООН снял санкции с президента и главы МВД Сирии

    Son xəbərlər

    01:12

    Aleksandr Veles-Qrin: Ukrayna müharibə bitdikdən sonra da Rusiya üçün çəkindirici rol oynamalıdır

    Digər ölkələr
    00:45

    Uitkoff: Daha bir ölkə "İbrahim Sazişləri"nə qoşulacaq

    Digər ölkələr
    00:30

    Tramp: Hindistan faktiki olaraq Rusiyadan neft almağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    00:28

    BMT TŞ Əhməd Əl Şaraanı sanksiya siyahılarından çıxarıb

    Digər ölkələr
    00:07

    KİV: Suriya ABŞ qoşunlarının ölkədə yerləşdirilməsi ilə bağlı xəbərləri təkzib edib

    Digər ölkələr
    23:55
    Foto

    Qazi Universitetində Qarabağ Zəfərinin beşinci ildönümü münasibətilə konfrans keçirilib

    Xarici siyasət
    23:41

    Azərbaycanın gənc cüdoçuları Avropa Kubokunda iştirak edəcəklər

    Fərdi
    23:40

    Qəddafinin oğlu azadlığa çıxıb

    Digər ölkələr
    23:15

    Trampın iştirakı ilə keçirilən görüş iştirakçılardan birinin huşunu itirməsi səbəbindən yarımçıq qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti