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СБ ООН проведет заседание по ситуации на Корейском полуострове

СБ ООН проведет заседание по ситуации на Корейском полуострове Совет Безопасности ООН соберется в среду на заседание в связи с ракетными пусками на Корейском полуострове
Другие страны
15 сентября 2021 г. 23:02
СБ ООН проведет заседание по ситуации на Корейском полуострове

Совет Безопасности ООН соберется в среду на заседание в связи с ракетными пусками на Корейском полуострове.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заседание созывается по инициативе Франции и Эстонии.

По словам источника агентства, оно состоится сразу после встречи по гуманитарной ситуации в Сирии.

Председатель СБ ООН подтвердила созыв заседания.

В среду КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. В тот же день агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи сообщило, что Республика Корея впервые осуществила испытательный запуск баллистической ракеты с подводной лодки.

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