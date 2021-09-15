СБ ООН проведет заседание по ситуации на Корейском полуострове

Совет Безопасности ООН соберется в среду на заседание в связи с ракетными пусками на Корейском полуострове.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заседание созывается по инициативе Франции и Эстонии.
По словам источника агентства, оно состоится сразу после встречи по гуманитарной ситуации в Сирии.
Председатель СБ ООН подтвердила созыв заседания.
В среду КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. В тот же день агентство Yonhap со ссылкой на администрацию президента Южной Кореи сообщило, что Республика Корея впервые осуществила испытательный запуск баллистической ракеты с подводной лодки.