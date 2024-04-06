СБ ООН проведет встречу 8 апреля по принятию Палестины во всемирную организацию

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник, 8 апреля, закрытое заседание, темой которого станет запрос Палестины возобновить рассмотрение заявки о принятии страны в качестве постоянного члена всемирной организации.

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в понедельник, 8 апреля, закрытое заседание, темой которого станет запрос Палестины возобновить рассмотрение заявки о принятии страны в качестве постоянного члена всемирной организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в постоянном представительстве Мальты при ООН, которое выполняет в апреле функции председателя Совбеза.

Палестина имеет в ООН статус постоянного наблюдателя. В 2011 году палестинские власти уже подавали заявку на постоянное членство во всемирной организации, однако позднее страна решила на некоторое время остаться в качестве постоянного наблюдателя. "В 10:00 пройдут консультации по обсуждению палестинского запроса на возобновление рассмотрения ее заявки на членство в ООН", - говорится в сообщении.

Как указали в мальтийском постпредстве, на закрытой встрече, как ожидается, будут обсуждаться шаги по передаче заявки Палестины в комитет СБ по приему новых членов.

Страны со статусом постоянного наблюдателя могут посещать большинство заседаний и имеют доступ почти ко всей соответствующей документации, однако не имеют права голоса. Помимо Палестины, в статусе постоянного наблюдателя при ООН находится только Святой престол (Ватикан).

Процесс приема страны в члены ООН, как указывается на сайте всемирной организации, производится решением Генассамблеи по рекомендации Совбеза. Для получения рекомендации СБ за заявку страны должны проголосовать 9 из 15 членов Совбеза при условии, что никто из постоянных членов органа (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал против. После этого вопрос выносится на рассмотрение Генассамблеи ООН, где заявка на вступление страны должна набрать две трети голосов.