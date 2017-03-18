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    СБ ООН продлил на год миссию в Афганистане

    Организация выразил обеспокоенность ростом числа жертв вооруженного конфликта в центральноазиатской стране

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН продлил на один год - до 17 марта 2018 года - Миссию Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), выразив обеспокоенность ростом числа жертв вооруженного конфликта в центральноазиатской стране.

    Как передает Report, соответствующая резолюция была принята в пятницу единогласно.

    Как подчеркивается в документе, сохранение международного присутствия "способствует тому, чтобы Афганистан в полном объеме взял на себя ведущую роль и ответственность в сферах безопасности, государственного управления и развития".

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