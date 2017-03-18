СБ ООН продлил на год миссию в Афганистане

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Совет Безопасности ООН продлил на один год - до 17 марта 2018 года - Миссию Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), выразив обеспокоенность ростом числа жертв вооруженного конфликта в центральноазиатской стране.

Как передает Report, соответствующая резолюция была принята в пятницу единогласно.

Как подчеркивается в документе, сохранение международного присутствия "способствует тому, чтобы Афганистан в полном объеме взял на себя ведущую роль и ответственность в сферах безопасности, государственного управления и развития".