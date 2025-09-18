СБ ООН 23 сентября проведет заседания по ситуации в Газе и Украине

Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 23 сентября в первый день недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи заседания по ситуации в секторе Газа и российско-украинскому конфликту.

Как передает Report, об этом сообщило постпредство Республики Корея при ООН, исполняющей в сентябре функции председателя Совбеза.

"Брифинг по Газе пройдет в период с 13:00 по 16:00 (21:00 по 00:00 по Баку) с повесткой "Ситуация на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос". Брифинг по Украине пройдет следом с 16:00 по 19:00 (00:00 по 03:00 по Баку), с пунктом повестки "Поддержание мира и безопасности в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы южнокорейского постпредства.

Оба мероприятия, как ожидается, пройдут с участием представителей стран высокого уровня.