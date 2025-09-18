İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    • 18 sentyabr, 2025
    • 22:51
    BMT TŞ sentyabrın 23-də Qəzza və Ukrayna ilə bağlı iclaslar keçirəcək

    BMT Təhlükəsizlik Şurası (TŞ) sentyabrın 23-də – Baş Assambleyanın 80-ci sessiyasının "Yüksək Səviyyəli Həftə"sinin ilk günündə – Qəzza zolağındakı vəziyyət və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı iclaslar təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə sentyabr ayında TŞ-yə sədrlik edən Cənubi Koreyanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Qəzza üzrə brifinq Bakı vaxtı ilə saat 21:00-dan 00:00-a qədər "Yaxın Şərqdə vəziyyət, o cümlədən Fələstin məsələsi" adı altında keçiriləcək. Ukrayna üzrə brifinq isə saat 00:00-dan 03:00-a qədər "Ukraynada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması" mövzusu üzrə baş tutacaq.

    Hər iki tədbirdə ölkələrin yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir.

