BMT TŞ sentyabrın 23-də Qəzza və Ukrayna ilə bağlı iclaslar keçirəcək
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 22:51
BMT Təhlükəsizlik Şurası (TŞ) sentyabrın 23-də – Baş Assambleyanın 80-ci sessiyasının "Yüksək Səviyyəli Həftə"sinin ilk günündə – Qəzza zolağındakı vəziyyət və Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı iclaslar təşkil edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə sentyabr ayında TŞ-yə sədrlik edən Cənubi Koreyanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi məlumat yayıb.
Məlumata görə, Qəzza üzrə brifinq Bakı vaxtı ilə saat 21:00-dan 00:00-a qədər "Yaxın Şərqdə vəziyyət, o cümlədən Fələstin məsələsi" adı altında keçiriləcək. Ukrayna üzrə brifinq isə saat 00:00-dan 03:00-a qədər "Ukraynada sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması" mövzusu üzrə baş tutacaq.
Hər iki tədbirdə ölkələrin yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir.
Son xəbərlər
22:57
Çempionlar Liqası: Azərbaycanın minifutbol komandaları növbəti oyunlarını keçiriblərFutbol
22:51
BMT TŞ sentyabrın 23-də Qəzza və Ukrayna ilə bağlı iclaslar keçirəcəkDigər ölkələr
22:44
Foto
Naxçıvan şəhərində "Suverenlik yürüşü" keçirilibDaxili siyasət
22:30
Kurban Berdıyev "Turan Tovuz"un futbolçusuna forma hədiyyə edibFutbol
22:21
Foto
Zeynəb Babayeva: Ümidvaram ki, "Hekayələrin səfirləri" sərgisi GWARP sığınacağına kömək edəcəkMədəniyyət
22:18
Azərbaycan millisinin futbolçusu əməliyyat olunubFutbol
22:08
"Fitch" ortamüddətli perspektivdə ABB-nin kredit portfelində mülayim artım gözləyirMaliyyə
22:05
"Qarabağ" Ramil Şeydayevi transfer etdiyini açıqlayıbFutbol
21:58