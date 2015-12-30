Саудовская Аравия инвестирует 613 млрд. долларов

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия и Турция планируют расширить экономические связи и до 2020 года инвестирует 613 млрд. долларов.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило агентство Анадолу.

Согласно информации, в целях снижения зависимости экономики от нефти королевство планирует осуществить проекты, направленные на развитие инфраструктуры и местного производства.

По данным, это откроет большие возможности для деятельности турецких фирм в королевстве.

В ходе двухдневного официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были обсуждены вопросы расширения экономических отношений между двумя странами.

Отметим, что Р.Т.Эрдоган 29-30 декабря совершил визит в Саудовскую Аравию по приглашению короля Салмана ибн Абдуль-Азиза Ас-Сауда.