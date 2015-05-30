​Саудовское крыло ИГИЛ намерено очистить Аравийский полуостров от шиитов

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Глава крыла «Исламского государства Ирака и Лкванта» (ИГИЛ) в Саудовской Аравии призвал соратников уничтожить всех шиитов Аравийского полуострова.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщает Reuters, в распространенном видеообращении радикал заявил, что шииты – «неверующие и отступники, их кровь можно проливать, а деньги можно отнимать».

«Что будет дальше, если они продолжат со своим неверием жить на полуострове Мухаммеда?» — задался вопросом лидер террористов.

По данным открытых источников, из 77 млн жителей Аравийского полуострова мусульманами-шиитами являются по меньшей мере 10 млн человек, большинство из которых — жители Йемена.