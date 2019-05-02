СМИ: Саудовский принц предложил президенту Палестины 10 млрд долларов за поддержку "сделки века"

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман предложил президенту Палестины Махмуду Аббасу 10 миллиардов долларов в обмен на поддержку плана президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию, известного как "сделка века".

Как передает Report, об этом сообщает иранский телеканал PressTV со ссылкой на ливанские СМИ.

Публикация основана на утечке секретных отчетов о переговорах между принцем и главой Палестины, прошедших в декабре 2017 года в Саудовской Аравии.

Наследный принц поинтересовался у М. Аббаса годовым бюджетом палестинских властей. Тот ответил, что правительству страны необходим миллиард долларов в год, на что Мохаммед бин Салман предложил выплатить 10 миллиардов долларов в течение 10 лет за согласие на сделку по ближневосточному урегулированию.

Отмечается, что палестинский лидер отказался от предложения, объяснив, что согласие на сделку будет означать конец его политической карьеры.

В апреле советник и зять президента США Джаред Кушнер сообщил, что план по ближневосточному урегулированию будет представлен в июне.

"Сделка века" готовится с начала президентского срока Дональда Трампа, однако подробности проекта не раскрываются.