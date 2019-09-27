Саудовская Аравия впервые вводит туристические визы для иностранцев из 49 стран, передает Report со ссылкой на Reuters.

Визу в королевство можно будет приобрести онлайн за 80 долларов, при этом доступ в мусульманские святыни Мекку и Медину для туристов будет ограничен.

Полный список стран, граждане которых смогут получить туристическую визу, будет опубликован позже.

Запрет на употребление алкоголя, существующий в королевстве, будет также распространяться на туристов. При этом ношение абайи (мусульманское платье с длинными рукавами, как правило черного цвета - ред.) для женщин не будет обязательным, достаточно будет "скромной одежды", в том числе и на общественных пляжах. Женщины без сопровождения родственников мужского пола также смогут посетить королевство.

О планах начать выдачу туристических виз в королевстве объявили еще в конце 2017 года и обещали запустить процесс уже в 2018 году. До последнего времени право на въезд в страну получали только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие паломничество к святым местам ислама, либо приезжавшие в королевство в деловые командировки.