    Саудовская Аравия восстановила работу трубопровода "Восток - Запад"

    • 12 апреля, 2026
    • 11:03
    Саудовская Аравия восстановила работу трубопровода Восток - Запад

    Саудовская Аравия восстановила прокачку нефти по трубопроводу "Восток - Запад" в полном объеме после последствий атак на объекты энергетической инфраструктуры королевства.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства энергетики.

    "Успешные операционные и технические усилия позволили восстановить полную мощность прокачки через трубопровод, составляющую около 7 млн баррелей в сутки, а также восстановить объемы добычи на месторождении Манифа в размере около 300 тыс. баррелей в сутки. В отношении месторождения Хурайс работы по восстановлению полной производственной мощности продолжаются", - следует из заявления.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. 11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Səudiyyə Ərəbistanı "Şərq - Qərb" boru kəmərinin işini bərpa edib

