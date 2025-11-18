Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Саудовская Аравия увеличит инвестиции в США до $1 трлн

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 22:02
    Саудовская Аравия увеличит инвестиции в США до $1 трлн

    Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о намерении королевства увеличить объем инвестиций в американскую экономику с $600 млрд до $1 трлн.

    Как передает Report, об этом он сказал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

    "Господин президент, я уверен, что сегодня и завтра мы объявим о намерении увеличить эти 600 млрд почти до 1 трлн долларов инвестиций, реальных инвестиций", - сказал саудовский наследный принц.

    Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-yə sərmayələri 1 trilyon dollara qədər artıracaq

