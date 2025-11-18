Саудовская Аравия увеличит инвестиции в США до $1 трлн
Другие страны
- 18 ноября, 2025
- 22:02
Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил о намерении королевства увеличить объем инвестиций в американскую экономику с $600 млрд до $1 трлн.
Как передает Report, об этом он сказал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
"Господин президент, я уверен, что сегодня и завтра мы объявим о намерении увеличить эти 600 млрд почти до 1 трлн долларов инвестиций, реальных инвестиций", - сказал саудовский наследный принц.
