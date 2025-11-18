İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-yə sərmayələri 1 trilyon dollara qədər artıracaq

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 22:06
    Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ iqtisadiyyatına sərmayələrin həcmini 600 milyard dollardan 1 trilyon dollara qədər artırmaq niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Səudiyyə Ərəbistanı vəliəhdi, Baş nazir Məhəmməd bin Salman bin Əbdüləziz Al Səud ABŞ Prezidenti Donald Tramp ilə Ağ Evdə keçirilən görüşdə səsləndirib.

    Vəliəhd şahzadə deyib: "Cənab Prezident, mən əminəm ki, bu gün və sabah biz bu 600 milyardı demək olar ki, 1 trilyon dollara qədər artırmaq niyyətimizi açıqlayacağıq - real yatırımlar şəklində".

