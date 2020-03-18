Саудовская Аравия созывает G-20 в режиме онлайн из-за коронавируса

Cтрана-председатель G20 Саудовская Аравия созывает чрезвычайный саммит в режиме онлайн на следующей неделе, передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ.

Саммит будет проводиться для того, чтобы "продвигать скоординированный ответ на пандемию COVID-19" и ее последствия как для людей, так и для экономики.

"G20, наряду с международными организациями, будет прибегать к любым способам, которые считаются необходимыми для того, чтобы смягчить влияние пандемии", — говорится в заявлении.

Также в нем отмечается, что Саудовская Аравия будет поддерживать и координировать международные усилия по противодействию коронавирусу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.