Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026

    Саудовская Аравия сообщила об атаках хуситов на два аэропорта, пострадали 3 человека

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 12:02
    Саудовская Аравия сообщила об атаках хуситов на два аэропорта, пострадали 3 человека

    В Саудовской Аравии три человека пострадали в результате атак хуситов (движение "Ансар-Аллах") на аэропорты в Джазане и Наджране.

    Как передает Report, об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

    Атакам подверглись Международный аэропорт имени короля Абдуллы бин Абдулазиза в Джазане и Международный аэропорт Наджрана.

    "В результате атак три человека получили травмы различной степени тяжести, также был причинен материальный ущерб", - говорится в заявлении ведомства.

    Пострадавших доставили в больницу. Специалисты продолжают оценивать нанесенный ущерб и принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров, сотрудников аэропортов и работы системы гражданской авиации страны.

    Эскалация на Ближнем Востоке Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:53

    В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газа

    Энергетика
    06:21

    Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городам

    Другие страны
    05:45

    The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме

    Другие страны
    05:18

    Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступлениях

    Другие страны
    04:54

    В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

    Другие страны
    04:26

    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

    Другие страны
    03:49

    Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человека

    Внешняя политика
    02:44

    В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

    Другие страны
    Лента новостей