Саудовская Аравия сообщила об атаках хуситов на два аэропорта, пострадали 3 человека

В Саудовской Аравии три человека пострадали в результате атак хуситов (движение "Ансар-Аллах") на аэропорты в Джазане и Наджране.

Как передает Report, об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.

Атакам подверглись Международный аэропорт имени короля Абдуллы бин Абдулазиза в Джазане и Международный аэропорт Наджрана.

"В результате атак три человека получили травмы различной степени тяжести, также был причинен материальный ущерб", - говорится в заявлении ведомства.

Пострадавших доставили в больницу. Специалисты продолжают оценивать нанесенный ущерб и принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров, сотрудников аэропортов и работы системы гражданской авиации страны.