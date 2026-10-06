Саудовская Аравия сообщила об атаках хуситов на два аэропорта, пострадали 3 человека
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 12:02
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В Саудовской Аравии три человека пострадали в результате атак хуситов (движение "Ансар-Аллах") на аэропорты в Джазане и Наджране.
Как передает Report, об этом сообщило Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.
Атакам подверглись Международный аэропорт имени короля Абдуллы бин Абдулазиза в Джазане и Международный аэропорт Наджрана.
"В результате атак три человека получили травмы различной степени тяжести, также был причинен материальный ущерб", - говорится в заявлении ведомства.
Пострадавших доставили в больницу. Специалисты продолжают оценивать нанесенный ущерб и принимают меры для обеспечения безопасности пассажиров, сотрудников аэропортов и работы системы гражданской авиации страны.
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