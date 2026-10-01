Саудовская Аравия проведет первичное расследование в отношении пилота Flydubai

Первичное расследование в отношении оманского пилота, который накануне попытался разбить самолет Flydubai, выполнявший рейс 1073, проведет Саудовская Аравия.

Как передает Report со ссылкой на газету The Times of Israel, об этом сообщил неназванный израильский чиновник.

По его словам, после завершения расследования в Саудовской Аравии пилот будет передан Объединенным Арабским Эмиратам для проведения отдельного расследования.

Израильская сторона ожидает, что расследование властей ОАЭ позволит получить более существенные результаты, отметил собеседник издания.

Ранее самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в аэропорту Табук в Саудовской Аравии после драки пилотов в кабине. Один из них получил ножевое ранение, после чего второй попытался завладеть управлением самолетом. Другие члены экипажа и пассажиры вмешались в ситуацию.

Flydubai приостановила полеты в Израиль до завершения расследования инцидента.