Саудовская Аравия признает Израиль, если будет решен палестинский вопрос

Саудовская Аравия может признать Государство Израиль в случае решения палестинского вопроса.

Саудовская Аравия может признать Государство Израиль в случае решения палестинского вопроса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Определенно", - сказал министр, отвечая на вопрос модератора панельной дискуссии о том, может ли Саудовская Аравия принять соответствующее решение после окончания конфликта в секторе Газа и при условии достижения справедливого мира для Палестины.

Он также отметил, что безопасность Ближневосточного региона, в том числе Израиля, невозможна без достижения мира для палестинцев.

"Мы согласны с тем, что региональный мир предполагает мир для Израиля, однако он будет возможен только через достижение мира для палестинцев и реализацию их права на независимое государство", - сказал глава МИД.

Также, по его словам, обострение ситуации в Красном море стало одним из последствий нового этапа палестино-израильского конфликта.

"Мы считаем, что приоритетом должно быть предотвращение эскалации как в Красном море, так и во всем регионе. Это напрямую связано с войной в Газе, поэтому мы должны сосредоточиться на попытках ее остановить, но не из-за ситуации в Красном море, а из-за страданий палестинцев и ради региональной безопасности в целом", - подчеркнул министр.