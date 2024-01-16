О нас

Саудовская Аравия признает Израиль, если будет решен палестинский вопрос

Саудовская Аравия признает Израиль, если будет решен палестинский вопрос Саудовская Аравия может признать Государство Израиль в случае решения палестинского вопроса.
Другие страны
16 января 2024 г. 22:53
Саудовская Аравия признает Израиль, если будет решен палестинский вопрос

Саудовская Аравия может признать Государство Израиль в случае решения палестинского вопроса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Определенно", - сказал министр, отвечая на вопрос модератора панельной дискуссии о том, может ли Саудовская Аравия принять соответствующее решение после окончания конфликта в секторе Газа и при условии достижения справедливого мира для Палестины.

Он также отметил, что безопасность Ближневосточного региона, в том числе Израиля, невозможна без достижения мира для палестинцев.

"Мы согласны с тем, что региональный мир предполагает мир для Израиля, однако он будет возможен только через достижение мира для палестинцев и реализацию их права на независимое государство", - сказал глава МИД.

Также, по его словам, обострение ситуации в Красном море стало одним из последствий нового этапа палестино-израильского конфликта.

"Мы считаем, что приоритетом должно быть предотвращение эскалации как в Красном море, так и во всем регионе. Это напрямую связано с войной в Газе, поэтому мы должны сосредоточиться на попытках ее остановить, но не из-за ситуации в Красном море, а из-за страданий палестинцев и ради региональной безопасности в целом", - подчеркнул министр.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Дорожная полиция предупредила водителей
Дорожная полиция предупредила водителей
11 января 2024 г. 12:36
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
В азербайджанской армии продолжаются командные сборы
ФотоВ азербайджанской армии продолжаются командные сборы
12 января 2024 г. 10:05
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата вступительного экзамена в магистратуру
12 января 2024 г. 11:37
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
Выплачены пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району за декабрь
10 января 2024 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам
11 января 2024 г. 06:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi