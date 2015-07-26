Саудовская Аравия приостанавливает авиаудары по хуситам

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия приостанавливает на пять дней действия своих ВВС против повстанцев-хуситов в Йемене.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, решение последовало за трагическим инцидентом 24 июля, когда в результате авиаудара по жилому кварталу контролируемого хуситами городу Мокха на побережье Красного моря погибли, по имеющимся данным, около 120 человек, в том числе дети.

Перемирие, вступающее в силу в ночь с воскресенья на понедельник в 00:00 по местному времени, как ожидается, поможет доставить населению гуманитарную помощь. Вместе с тем, саудовское командование оставляет за собой право выйти из него в ответ на любую агрессию со стороны хуситов.

С 26 марта этого года королевство проводит в соседнем Йемене воздушныую операцию с целью восстановить у власти изгнанного хуситами президента Мансура Хади.

Саудовцы обвиняют повстанцев в использовании населения в качестве "живого щита".

По данным международных организаций, порядка 80% из 25-миллионного населения Йемена в результате военных действий находятся в бедственном положении и нуждаются в самом необходимом.