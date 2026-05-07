Саудовская Аравия отказалась поддержать операцию США в Ормузском проливе

Саудовская Аравия отказалась содействовать США в реализации операции Project Freedom, направленной на обеспечение транзита судов через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом сообщил NBC News со ссылкой на двух представителей американской администрации.

По данным телеканала, причиной позиции Эр-Рияда стало то, что Вашингтон заранее не проинформировал саудовскую сторону о запуске инициативы. Объявление президента США Дональда Трампа о начале операции в социальной сети Truth Social, как утверждается, стало неожиданностью для стран Персидского залива и вызвало недовольство руководства Саудовской Аравии.

В ответ Эр-Рияд уведомил Вашингтон, что не разрешит американским военным использовать авиабазу имени принца Султана, а также воздушное пространство королевства для целей операции.

По информации NBC News, последующий телефонный разговор Дональда Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом не привел к урегулированию ситуации. После этого американская сторона была вынуждена временно приостановить операцию.

Ранее, 5 мая, президент США заявил, что Вашингтон решил поставить Project Freedom на паузу до получения подтверждений о возможности успешного завершения переговоров по соглашению с Ираном.