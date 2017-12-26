Саудовская Аравия освободила часть задержанных по делу о коррупции

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия освободила 23 из более 200 задержанных по делу о коррупции.
Как сообщает Report о ссылкой на РИА Новости, ещё больше задержанных будут освобождены в ближайшие дни.
Все освобождённые заключили сделку с правосудием. Те подозреваемые, которые продолжают отвергать обвинения, предстанут перед судом, отмечает издание.
Имена отпущенных на свободу не сообщаются.
Более 200 человек были допрошены в ходе следствия, более двух тысяч банковских счетов были заморожены.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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