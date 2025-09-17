Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 17:34
    Саудовская Аравия осудила операцию Израиля в городе Газа

    Саудовская Аравия решительным образом осуждает наземную операцию Израиля в городе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.

    Королевство также призывает членов Совета Безопасности ООН принять меры, чтобы остановить наступление армии, голод и переселение палестинцев.

    Как сообщалось, Израиль в ночь на 16 сентября начал наземное наступление на палестинский город Газу с целью установления контроля над ним.

    Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyib

