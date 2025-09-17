Саудовская Аравия осудила операцию Израиля в городе Газа
- 17 сентября, 2025
- 17:34
Саудовская Аравия решительным образом осуждает наземную операцию Израиля в городе Газа.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel.
Королевство также призывает членов Совета Безопасности ООН принять меры, чтобы остановить наступление армии, голод и переселение палестинцев.
Как сообщалось, Израиль в ночь на 16 сентября начал наземное наступление на палестинский город Газу с целью установления контроля над ним.
