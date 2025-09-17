Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyib
Digər ölkələr
- 17 sentyabr, 2025
- 17:53
Səudiyyə Ərəbistanı İsrailin Qəzza şəhərindəki quru əməliyyatını qətiyyətlə pisləyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.
Krallıq, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini müvafiq tədbirlər görməyə çağırır.
