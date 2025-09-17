İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    17 sentyabr, 2025
    • 17:53
    Səudiyyə İsrailin Qəzzada keçirdiyi əməliyyatı pisləyib

    Səudiyyə Ərəbistanı İsrailin Qəzza şəhərindəki quru əməliyyatını qətiyyətlə pisləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti məlumat yayıb.

    Krallıq, həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini müvafiq tədbirlər görməyə çağırır.

    Саудовская Аравия осудила операцию Израиля в городе Газа

