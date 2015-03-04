​Корея построит в Саудовской Аравии два АЭС на 2 млрд. долларов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Республика Корея построит в Саудовской Аравии 2 ядерных реактора общей стоимостью 2 млрд. долларов США, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве в ядерной энергетике был подписан между двумя странами. Он предусматривает возведение южнокорейскими компаниями двух ядерных реакторов типа SMART.

Как заявили представители южнокорейской делегации, Саудовская Аравия планирует построить от 12 до 18 ядерных реакторов к 2040 году. Как ожидается, первый заказ на возведение поступит уже в следующем году.

Разработанный в Корее реактор типа SMART является самым компактным в мире, он был спроектирован в первую очередь для экспорта.