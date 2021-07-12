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Саудовская Аравия и Оман создали совместный координационный совет

Саудовская Аравия и Оман создали совместный координационный совет Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид подписали меморандум о взаимопонимании по учреждению совместного координационного совета.
Другие страны
12 июля 2021 г. 01:35
Саудовская Аравия и Оман создали совместный координационный совет

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид подписали меморандум о взаимопонимании по учреждению совместного координационного совета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это произошло в рамках саммита двух стран в новом городе постнефтяной эпохи Неом (NEOM) на северо-западе королевства.

Саудовское агентство печати (САП) сообщило, что главной целью двустороннего совета станет укрепление политических и экономических отношений между Саудовской Аравией и Оманом, а также координация Эр-Рияда и Маската по международной повестке.

Среди проектов, которые делегации обеих стран обсуждали в Неоме, было строительство современной автотрассы между двумя государствами. Как отмечал ранее глава МИД султаната Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди, дорога протяженностью 740 км (160 км на оманской территории и 580 км - на саудовской) значительно упростит передвижение автотранспорта между двумя соседними странами.

Министры королевства и султаната подписали ряд документов об углублении сотрудничества в различных сферах. На встрече с Хайсамом бен Тареком Аль Саидом присутствовал также и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. После церемонии подписания документов король Саудовской Аравии вручил султану высшую награду страны - орден короля Абдель Азиза. В свою очередь лидер Омана вручил Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду главную государственную награду султаната - орден Аль Саида.

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