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    Saudi Aramco может восстановить нефтепереработку в течение нескольких дней

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 14:37
    Saudi Aramco может восстановить нефтепереработку в течение нескольких дней

    Saudi Aramco может восстановить прерванные нефтеперерабатывающие операции в течение нескольких дней и стремится создать альтернативные экспортные маршруты.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил президент и генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер.

    По его словам, государственная нефтяная компания изучает возможность создания "четвертого и пятого маршрутов" экспорта нефти в дополнение к трем основным.

    "Также Aramco рассматривает возможность расширения зарубежных хранилищ, в том числе в Японии, чтобы укрепить свою способность противостоять перебоям в поставках", - отметил он.

    Телеканал отмечает, что Saudi Aramco сталкивается с участившимися атаками со стороны йеменских хуситов, которые также препятствуют проходу саудовских судов через Баб-эль-Мандебский пролив - один из ключевых экспортных маршрутов в Красном море.

    Saudi Aramco Амин Нассер Эскалация на Ближнем Востоке Саудовская Аравия
    Saudi Aramco chief says any oil interruption can be fixed 'within days'
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