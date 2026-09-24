Saudi Aramco может восстановить нефтепереработку в течение нескольких дней

Saudi Aramco может восстановить прерванные нефтеперерабатывающие операции в течение нескольких дней и стремится создать альтернативные экспортные маршруты.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом заявил президент и генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер.

По его словам, государственная нефтяная компания изучает возможность создания "четвертого и пятого маршрутов" экспорта нефти в дополнение к трем основным.

"Также Aramco рассматривает возможность расширения зарубежных хранилищ, в том числе в Японии, чтобы укрепить свою способность противостоять перебоям в поставках", - отметил он.

Телеканал отмечает, что Saudi Aramco сталкивается с участившимися атаками со стороны йеменских хуситов, которые также препятствуют проходу саудовских судов через Баб-эль-Мандебский пролив - один из ключевых экспортных маршрутов в Красном море.