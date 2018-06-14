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    Сара Сандерс опровергла слухи о своей отставке

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опровергла в среду сообщение телеканала CBS о том, что она планирует покинуть свой пост в конце года, сообщает Report  со ссылкой на ТАСС. 

    "SBC, может быть, знает что-то о моих планах и моем будущем, чего я не знаю? - написала Сандерс в Twitter. - Я была на мероприятии в детском саду своей дочери, когда они сообщили о моих "планах покинуть Белый дом", даже не пообщавшись со мной. Мне нравится моя работа, и для меня большая честь работать с президентом Дональдом Трампом".

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