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Санду: Молдова обязана помочь Украине с вывозом зерна

Санду: Молдова обязана помочь Украине с вывозом зерна Президент Молдовы Майя Санду заявила, что обязана помочь Украине с вывозом зерна, несмотря на трудности в сельскохозяйственном секторе и протест фермеров.
Другие страны
20 мая 2023 г. 00:11
Санду: Молдова обязана помочь Украине с вывозом зерна

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что обязана помочь Украине с вывозом зерна, несмотря на трудности в сельскохозяйственном секторе и протест фермеров.

Как передает Report, об этом она сказала в интервью телеканалу Moldova 1.

"Здесь нет простых решений. С одной стороны, мы все обязаны помочь Украине, которая нуждается в этих коридорах солидарности <…> Украина нуждается в ресурсах, чтобы защищать нас, и мы помогаем ей и будем помогать. С другой стороны, проблемы наших фермеров. Мы попытаемся найти решение", - сказала президент, выразив сожаление, что эта проблема была предана гласности.

Ранее молдавские фермеры пригрозили выйти на акции протеста, если правительство не запретит импорт зерна с Украины или не окажет им финансовую помощь. Тогда вице-премьер, глава Минсельхоза Молдовы Владимир Боля проинформировал европейских и украинских дипломатов о планах ограничить импорт зерновых с Украины по примеру ряда восточноевропейских стран. Однако республика отказалась от этих планов после заявления властей Украины, которые пригрозили в ответ остановить импорт всей продукции из Молдовы.

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Версия на азербайджанском языке Sandu: "Moldova taxıl ixracında Ukraynaya kömək etməyə borcludur"

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