Санчес назвал несправедливым решение США аннулировать визы делегации Палестины на ГА ООН

Премьер-министр Испании Педро Санчес провел переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Как передает Report, об этом премьер написал на своей странице в социальной сети "X".

Санчес выразил поддержку Аббасу, заявив, что решение США о недопуске (не выдавать визы - ред.) делегации палестинской автономии на предстоящую в сентябре Генеральную ассамблею (ГА) ООН является "несправедливым".

"Я говорил с президентом Аббасом, чтобы выразить решительную поддержку Испании после несправедливого отзыва виз у палестинских делегатов на предстоящей неделе высокого уровня ООН", - написал он.

По словам Санчеса, Палестина имеет право быть услышанной в ООН и на всех международных форумах. Он призвал обеспечить доступ к гуманитарной помощи в Сектор Газа и прекратить боевые действия.

"Применение решения о двух государствах - единственный путь к миру", - заключил он.

Отметим, что Администрация США аннулировала визы представителей Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации, направлявшихся для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Решение США о визовых ограничениях затронуло 80 палестинских чиновников, в том числе президента Палестины Махмуда Аббаса.