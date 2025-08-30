    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Санчес назвал несправедливым решение США аннулировать визы делегации Палестины на ГА ООН

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 16:17
    Санчес назвал несправедливым решение США аннулировать визы делегации Палестины на ГА ООН

    Премьер-министр Испании Педро Санчес провел переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. 

    Как передает Report, об этом премьер написал на своей странице в социальной сети "X".

    Санчес выразил поддержку Аббасу, заявив, что решение США о недопуске (не выдавать визы - ред.) делегации палестинской автономии на предстоящую в сентябре Генеральную ассамблею (ГА) ООН является "несправедливым".

    "Я говорил с президентом Аббасом, чтобы выразить решительную поддержку Испании после несправедливого отзыва виз у палестинских делегатов на предстоящей неделе высокого уровня ООН", - написал он.

    По словам Санчеса, Палестина имеет право быть услышанной в ООН и на всех международных форумах. Он призвал обеспечить доступ к гуманитарной помощи в Сектор Газа и прекратить боевые действия.

    "Применение решения о двух государствах - единственный путь к миру", - заключил он. 

    Отметим, что Администрация США аннулировала визы представителей Организации освобождения Палестины и Палестинской администрации, направлявшихся для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Решение США о визовых ограничениях затронуло 80 палестинских чиновников, в том числе президента Палестины Махмуда Аббаса.

    Израиль   Палестина   Махмуд Аббас   ООН   Генассамблея ООН   США   Педро Санчес   визы  

    Последние новости

    16:36
    Фото

    Семьи пропавших без вести азербайджанцев требуют справедливости - Фоторепортаж

    Внешняя политика
    16:29

    Пашинян назначил нового руководителя офиса представителя Армении по международным делам

    В регионе
    16:17

    Санчес назвал несправедливым решение США аннулировать визы делегации Палестины на ГА ООН

    Другие страны
    16:14

    В Азербайджане упростят получение разрешений на строительство

    Инфраструктура
    16:08

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Китай

    Внешняя политика
    15:55

    Азербайджан за 7 месяцев сократил импорт риса на 19%

    Бизнес
    15:53

    В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

    Бизнес
    15:47

    Денежная масса в Азербайджане увеличилась на 6,1%

    Финансы
    15:37

    На одной из центральных улиц Баку ограничат движение автотранспорта

    Инфраструктура
    Лента новостей